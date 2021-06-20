Kargolar pazar günü dağıtım yapıyor mu? Bugün kargolar açık mı?
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Kargolar pazar günü dağıtım yapıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

Kargolar pazar günü dağıtım yapıyor mu? Bugün kargolar açık mı?
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1 Haziran'da yayınlanan yeni genelgeyle "Kademeli Normalleşme" sürecine geçildi. Bu süreçte birçok işletmenin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bunlardan biri de kargo şirketleri oldu. İnternette en çok merak edilen kargoların pazar günü dağıtım yapıp yapmadığı oldu. Kargolar pazar günü dağıtım yapıyor mu? Kargolar pazar günleri çalışıyor mu? Aras Kargo, İyi Kargo ,UPS Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo şirketlerinin pazar günü dağıtım yapıp, yapmadığını bilgileri haberimizde

Pandemi süresince aralıksız hizmet vermeye çalışan ve sokağa çıkma yasaklarında bile ara vermeyen kargo şirketlerinin saatlerinde 1 Haziran'da geçilen "Kademeli Normalleşme" süreciyle birlikte düzenlemeye gidildi. Son dönemde vatandaşlar tarafından " Bugün kargolar açık mı? Yarın kargolar açık mı? Hafta sonu kargolar açık mı? Pazar günü kargolar açık mı?" gibi soruların cevabı aratılmakta Aras Kargo, İyi Kargo ,UPS Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo şirketlerinin pazar günü dağıtım yapıp, yapmadığı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

HAFTA SONLARI KARGOLAR AÇIK MI?

Aras Kargo, İyi Kargo ,UPS Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo şirketleri hafta sonunda Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam ederken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Ancak e-ticaret sitelerinin birçoğu kendi dağıtım ağını kurmaya başlamasından dolayı ürün satın aldığınız platformun kargo seçeneklerinde ürün teslimi seçeneklerini kontrol edebilirsiniz. Aras Kargo, İyi Kargo ,UPS Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo gibi şirketlerin koronavirüs tedbirine karşı saatlerinde değişiklik gösterilebilir, bu nedenle İçişleri Bakanlığı genelgesinin dikkate alınması gerekmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasaklarında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge'de yer alan;

"Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo ve taşımacılık yapanların muaf olduğu belirtilmektedir.

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