Kargolar çalışıyor mu 2021? Bugün kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?

Aşılamayla birlikte koronavirüs vakalarında düşüş gözlemlense de, delta varyantıyla birlikte birçok kişi hala tedirgin. Bu bağlamda vatandaşlar ihtiyaçlarını online alışveriş üzerinden sürdürmekte. Pandemi süresince yapılan alışverişlerdeki en büyük sorumluluk ise kargo şirketlerinde. Son dönemde en çok merak edilen konu ise kargo şirketlerinin çalışma saatleri ve bugün çalışıp, çalışmadığı oldu. Peki, Kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar çalışıyor mu?

Pandemi süresince online ve uzaktan alışverişte vatandaşın ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlayan kargo şirketleri, aşılamayla koronavirüsün etkisi azalsa da hala en çok tercih edilen şirketler arasında yer almakta. Resmi tatil, bayram ve özel günlerin yanı sıra bazı özel kargo şirketleri ekstra ücret ile hafta sonları da hizmet vermeye başladı. Son süreçte vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda verdiği siparişlerde en önemli etkenler arasında yer alan kargo şirketlerinin çalışma saatleri ve hangi günlerde çalıştıkları internette merak edilmekte. Vatandaşlar internette yaptığı aramalarda "Kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar çalışıyor mu? Kargoların çalışma saatleri neler?" gibi soruların cevabını aramakta. Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, UPS Kargo, Aras Kargo, PTT Kargo ve Sürat Kargo gibi kargo firmalarının çalışma saatleri, hangi günler hizmet verdiği gibi detayları ve merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Ancak Hafta için 09:00-17:30 arası hemen hemen bütün kargo şirketleri çalışmaya devam etmekte. Kargo teslimatı ise saat 20:00'a kadar devam edebilmekte.

YURTİÇİ KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo hafta içi her günsaat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO TAKİP

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PTT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo şubeleri hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13.30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Saat 12:30 ile 13.30 arası öğle arası veren PTT Kargo, Hafta sonu olan Cumartesi günleri sadece belirli şubelerde 08:30 ile 13:00 arası hizmet vermektedir. PTT Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO TAKİP

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MNG KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 08:40 ile 14:00 arası hizmet veren MNG Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO TAKİP

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SÜRAT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Sürat Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 09:00 ile 14:00 arası hizmet veren Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO TAKİP

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ARAS KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 08:30 ile 13:00 saatleri arası hizmet veren Aras Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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UPS KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

UPS Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 09:00 ile 15:00 saatleri arası hizmet veren UPS Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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