Kargo gönderimlerinde 'kredili kargo' dönemi başladı

E-fatura sistemi BirFatura bulut tabanlı hizmet olarak yazılım altyapısıyla 'kredili kargo' sistemi geliştirdiğini açıkladı. Yüksek kargo ücretlerini 13 liraya kadar düşüren uygulamayla yeni bir devir başlattıklarını söyleyen BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, "Kredili kargo sistemiyle kullanıcılarımız hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmenin yanı sıra, sitelerinden yapılan sipariş işlemlerini de tek bir havuzda toplayabiliyor" dedi.

İşletmelerin yaşadığı fahiş fiyatlı kargo sorunlarına kalıcı çözüm geliştirmeyi hedeflediklerini belirten İbrahim Bayır, "İşletmelerin kargolama sürecinde yaşadıkları problemlere yakından şahit oluyoruz. Bu yüzden geliştirdiğimiz bulut tabanlı kredili kargo sistemiyle kullanıcıların hem kargo maliyetlerini en aza indiriyoruz, hem de hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamasıyla kendisine ait hesap oluşturarak e-ticaret altyapılarına, pazaryerlerine ve kargo firmalarına entegre ediyoruz" diye konuştu.

E-TİCARET VERİLERİ TEK BİR HAVUZDA TOPLANIYOR

İşletmelerin kendi e-ticaret sitelerinden yapılan sipariş ve ilgili işlemleri BirFatura aracılığıyla tek bir havuzda toplayabileceğini belirten İbrahim Bayır, "İşletmelerin daha ekonomik kargo maliyetlerine kavuşması için yazılım programları üzerinden geliştirdiğimiz kredili kargo sistemimizle, kullanıcılar tek tıkla tüm siparişleri için faturalandırma, raporlama, fiş hazırlama ve sipariş takibi sürecini başlatabiliyor. Platformumuz aracılığıyla kullanıcıların Türkiye'nin her yerine gönderim yapabilmesinin yanı sıra bu süreçte kargo firmalarıyla birebir anlaşma yapmalarına da gerek kalmıyor. İşletmeler kredili kargo sistemiyle hem zamandan tasarruf ediyor hem de iş süreçlerini hızlandırarak verimliliklerini artırıyor" ifadelerini kullandı.

KREDİLİ KARGO SİSTEMİ ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF ETTİRİYOR"

Kredili kargo sisteminin aslında ödemeli bir kargo gönderim paketi olduğunun altını çizen İbrahim Bayır, "Sistemimize dahil olan kullanıcılar bir kargo gönderim kredisi alıyor ve kargo göndermek istediklerinde BirFatura sistemine girerek gönderici ve alıcı bilgilerini yazarak kargo kodu oluşturuyor. Bu kodla kargo şubesine teslim edilen kargonun ücreti desisine göre hesaplanıyor ve sistemden satın alınan paketten düşülüyor. Paketleri biten kullanıcılar ise farklı bir pakete geçiş yapma şansına sahipken ihtiyaçlarına göre de seçim yapabiliyor" dedi.

FAHİŞ KARGO BEDELLERİ 13 LİRAYA KADAR DÜŞEBİLİYOR

Hem birey hem de kurumların kredili kargo sistemini kullanabileceğini aktaran Bayır, "Kullanıcılar kendisine ait BirFatura adını kullanarak SaaS uygulamasıyla e-fatura, e-arşiv hizmeti, e-ticaret firmalarında yaygın olan tüm e-ticaret altyapılarına, pazaryerlerine ve kargo firmalarına entegre olabilirken kargo ücretlerini de en aza indirebiliyor. Örneğin A4 boyutundaki bir evrağın gönderim fiyatı 30 lira bandında seyrederken, bunu kredili kargo sistemiyle 13 liraya kadar düşürmek mümkün oluyor. Bu sayede kullanıcılarımızın maliyet ve zamandan tasarruf etmesine yardım ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından lisanslı bir kurum olarak mükellef adına e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-bilet gibi elektronik kayıtların oluşturulmasına da aracılık ediyoruz" dedi.