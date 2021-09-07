Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı
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Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T. para karşılığı anlaştığı kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Gündeme bomba düşen olayla ilgili o anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı

GÜZEL BULDUĞUNA 500, ÇİRKİNE 250 TL VERDİ

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlattı.

Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlara ait video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan T.'nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, kadınların da bağırdığı görüldü.

Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı
Haber Yorumları (1)
THEO: Kargocu paketleme yapıyor bunda ne varki
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