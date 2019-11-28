Kargı genç Şevval'e sahip çıktı

28.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:42

Çorum'un Kargı İlçesi"nde genç yaşta yakalandığı kanser hastalığının tedavisi için gerekli olan ücreti karşılamayan Şevval Yılmaz'a ilçe halkı sahip çıktı.



Kargı'da esnaflık yapan Mehmet Yılmaz'ın 18 yaşındaki Kızı Şevval Yılmaz genç yaşta yakalandığı kanser hastalığı ile yaklaşık 2 yıldır mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde hastalığı ilerleyen genç kız hastaneye kaldırıldı. Hastalığı ilerleyen Şevval'e özel olarak uygulanacak olan sıcak kemoterapi için gerekli ücreti karşılayamayan ailenin esnaf arkadaşları tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla ilçedeki esnaflar kendi aralarında para toplamaya başladılar. Ardından sosyal medya hesaplarından başlatılan kampanya duyarsız kalmayan herkes Şevval'in adına açılan banka hesabına gönderdikleri yardımlarla destek oldular.



'Tedavi için gerekli para toplandı'



Kampanyanın başlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden, Şevval'in tedavisi için gerekli olan miktarın toplandığı Şevval'in babası Mehmet Yılmaz tarafından bildirildi.



Kızı için başlatılan kampanya sonrasında bir açıklama yapan Mehmet Yılmaz, "Gerekli olan miktar toplandı. Yardım eden, arayan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yardımsever insanlarımız halen yardımda bulunarak para gönderiyorlar. Biz Şevval'in tedavisinin ücretinin dışında fazla bir para istemiyoruz. Bu nedenle yardımseverlerimizin gerekli ücretin toplandığını bilmelerini istiyoruz. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu



'Hazartesi günü ameliyat olacak'



Şevval'in sağlık durumu hakkında da bilgiler veren baba Mehmet Yılmaz, "Şevval şuanda Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor. Ufak bir enfeksiyon sorunu var onu atlattıktan sonra muhtemelen Pazartesi günü ameliyata alınacak. İnşallah herkesinde desteğiyle Şevval sağlığına kavuşacak. Herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA