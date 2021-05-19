Kargı'da 19 Mayıs törenle kutlandı
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Kargı'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Kargı'da 19 Mayıs törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yapılan törenle kutlandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yapılan törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na, İlçe Gençlik ve Spor Müdür V. Ahmet Genç tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, MHP İlçe Başkanı Murat Soruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, Başhekim Dr. Muhammed Kadir Demir, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Halk Bankası Müdürü Özgür Baş, Ziraat Bankası Müdürü Hilmi Bakıcı, emniyet ve askeri personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - ÇORUM

Kargı'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Kargı'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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