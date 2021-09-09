KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI

KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI 3-9 Eylül Halk Sağlığı haftası kapsamında Karesi Belediyesi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Halk Sağlığı Günleri düzenlendi.

KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI

3-9 Eylül Halk Sağlığı haftası kapsamında Karesi Belediyesi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Halk Sağlığı Günleri düzenlendi. Etkinlikte çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Karesi Belediyesi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Halk Sağlığı Günleri etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yapıldı. Etkinlikler kapsamında stantları gezen vatandaşlara ücretsiz göz muayenesi ve kemik ölçümü, şeker ölçümü, Covid-19 aşı uygulaması, obezite taraması ve yağ ölçümü ile tansiyon ölçümü ve hipertansiyon taraması yapıldı. Etkinlikte ayrıca Yeşilay, Organ Bağışı ve Yaşama Yol Ver farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Kurulan stantları Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'da ziyaret etti. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen, Şaban Akkol ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan'ında katıldığı etkinliklerde davetlilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bir gün süren etkinliğe binlerce Balıkesirli katıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Gülben Ergen Derya Şensoy
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:57:31. #1.16#

title