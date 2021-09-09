KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI

KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI 3-9 Eylül Halk Sağlığı haftası kapsamında Karesi Belediyesi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Halk Sağlığı Günleri düzenlendi.

KARESİ'DE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KUTLANDI

3-9 Eylül Halk Sağlığı haftası kapsamında Karesi Belediyesi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Halk Sağlığı Günleri düzenlendi. Etkinlikte çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Karesi Belediyesi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Halk Sağlığı Günleri etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yapıldı. Etkinlikler kapsamında stantları gezen vatandaşlara ücretsiz göz muayenesi ve kemik ölçümü, şeker ölçümü, Covid-19 aşı uygulaması, obezite taraması ve yağ ölçümü ile tansiyon ölçümü ve hipertansiyon taraması yapıldı. Etkinlikte ayrıca Yeşilay, Organ Bağışı ve Yaşama Yol Ver farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Kurulan stantları Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'da ziyaret etti. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen, Şaban Akkol ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan'ında katıldığı etkinliklerde davetlilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bir gün süren etkinliğe binlerce Balıkesirli katıldı.

Kaynak: Habermetre