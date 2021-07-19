Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı Malatya'da iki kardeşin silahlı kavgasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da iki kardeşin silahlı kavgasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi'ne bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Diva Sokak içerisinde bulunan bir hurdacı da yaşanan olayda kardeşler Ö.G. ile O.G. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Ö.G. tarafından pompalı tüfekle ateş açılırken, saçmaların hedefi olan işyeri çalışanı Z.D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildi.

Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, olayın şüphelisi bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Ekipler olayın şüphelisi Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, O.G. ile yaralı Z.D.'nin Ö.G. hakkında şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
Son dakika... Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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