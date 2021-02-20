Kardeşlerim: Orhan kimdir? Kardeşlerim dizisinde Orhan Eren rolünü canlandıran Cüneyt Mete kimdir?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Kardeşim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim: Orhan kimdir? Kardeşlerim dizisinde Orhan Eren rolünü canlandıran Cüneyt Metekimdir?Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM: ORHAN EREN KİMDİR?

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

KARDEŞLERİM: CÜNEYT METE KİMDİR?

Cüneyt Mete (d. 9 Eylül 1970, İzmir), Türk oyuncu. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Cüneyt Mete aslen Artvin Şavşat'lıdır.

HAYATI

9 Eylül 1970 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Cüneyt Mete aslen Artvin Şavşat'lıdır. Cüneyt Mete Ankara'da yaşamaktadır ve Cem ve Ferhan adında ikiz çocukları vardır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Cüneyt Mete halen Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısıdır. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, ATV de 2016 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen "Aşk ve Mavi" dizisinde Cemal Göreçki karakterine hayat vermiştir. Cüneyt Mete 2 Mayıs 2019 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Şeyma Korkmaz ile evlenmiştir. 2021 yılında Atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinde Orhan karakterini canlandırmıştır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.