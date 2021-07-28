Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 2. sezonu ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon ne zaman?

ATV'nin sevilen yapımlarından Kardeşlerim dizisi 1.sezonu 19 Haziran 2021 günü sezon finali yapmıştı. Sezon finalinin ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise Kardeşlerim yeni sezon tarihi oldu. Peki, Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim dizisi başlayacak mı?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği veCelil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, son dönemde sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar internette " Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim dizisi başlayacak mı?" cevaplarını aratmakta.

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alan Kardeşlerim, 19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. 2. sezonu 19. bölüm ile başlayacak olan Kardeşlerim dizisi yeni sezonuyla Eylül ayında tekrar ekranlara dönmesi bekleniyor

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

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KARDEŞLERİM DİZİSİ KÜNYE

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)