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Kardeşlerim hayranlarını üzecek gelişme

Kardeşlerim hayranlarını üzecek gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başrollerinde Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinin setinden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Dizi setlerinden korona vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

NGM Medya'nın reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'den de üzücü haber geldi. Gül Abus Semerci'nin yazdığı, Serkan Birinci'nin ise yönettiği dizinin setinden de korona haberi geldi.

tv100'den Barış Agil'in haberine göre; Dizinin başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın da Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Bu durumun atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümünü nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

Kardeşlerim hayranlarını üzecek gelişme

Kardeşlerim hayranlarını üzecek gelişme

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