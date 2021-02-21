Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler? Kardeşlerim dizisi konusu nedir?

Yapımını NG Medya'nın üstlenmiş olduğu bir dizi daha başlıyor. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlayan dizinin ismi ise Kardeşlerim olarak belirlendi. Şimdiden dizide yer alacak olan oyunular merak uyandırdı. Peki, Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler? Kardeşlerim dizisi konusu nedir?

Yapımcılığını NG Medya'nın üstleneceğ Kardeşlerim dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturacağı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Kardeşlerim Oyuncu Kadrosu ve Rolleri;

Celil Nalçakan- Akif Atakul,

Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı,

Cüneyt Mete- Orhan Eren,

Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren,

Halit Özgür Sarı- Kadir Eren,

Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren,

Yiğit Koçak- Ömer Eren,

Simge Selçuk-,

Damla Su İkizoğlu-,

Onur Seyit Yaran,

Cihan Şimşek,

Kaan Sevi,

Melis Minkari-,

Recep Usta-

Murat Arkın,

Burak Alkaş,

Itır Esen,

Suphi Tekniker,

Sabahattin Yakut- Erhan,

Aylin Akpınar- Emel Eren,

Cihan Şimşek,

Gözde Türker,

Güzin Alkan,

Lilya İrem Salman,

Yunus İmğa,

Gökhan Yılmaz,

Lizge Cömert…

Celil Nalçakan - Akif Atakul

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

Halit Özgür - Sarı Kadir Eren

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

Cüneyt Mete - Orhan Eren

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

Su Burcu Yazgı - Coşkun Asiye Eren

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

Yiğit Koçak - Ömer Eren

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

Aylin Akpınar - Emel Eren

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU



Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.