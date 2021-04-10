Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kardeşlerim 8. bölüm izle, son (8) bölüm full izle!

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kardeşlerim dizisinin 8. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim 8. bölüm izle, son (8) bölüm full izle!

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KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında bu akşam 8. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 8. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 9. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Kardeşlerim 7. Bölümde ne oldu?

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.

Kardeşlerim 6. Bölümde ne olmuştu?

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

Kardeşlerim 7. Bölüm İzle

Kardeşlerim dizisinin 7. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

Kardeşlerim dizisinin konusu

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle:

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Aylin Akpınar (Emel Eren)

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Cihan Şimşek

Kaan Sevi