Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 10. bölüm izle

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KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 10. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 10. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 11. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM ÖZETİ

"Ben anlamam toptan tüfekten, Ben anlamam taştan yürekten..."

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim 10. bölüm izlemek için tıklayınız!

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

DİZİNİN OYUNCULARI



NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle:

• Celil Nalçakan (Akif Atakul)

• Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

• Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

• Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

• Cüneyt Mete (Orhan Eren)

• Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

• Yiğit Koçak (Ömer Eren)

• Aylin Akpınar (Emel Eren)

• Simge Selçuk

• Damla Su İkizoğlu

• Onur Seyit Yaran

• Cihan Şimşek

• Kaan Sevi