Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, mezar ziyaretine "Artık kızım" dediği yeğeniyle gitmesi herkesi hüzne boğdu

Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan, kardeşinin mezarının başından ayrılmıyor. Kardeşini kaybettikten sonra "2 çocuğum, 2 yeğenim vardı. Şimdi 4 çocuğum var artık" diyen Alişan, bugün de babası Mehmet Tektaş ve Selçuk Tektaş'ın kızı Eyşan ile Feriköy Mezarlığı'nı ziyaret ederek merhum için dua etti.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

ALİŞAN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekmişti. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarılmıştı.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kardeşinin fotoğrafını paylaşan Alişan, "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..." demişti.

BABASI VE YEĞENİYLE GİTTİ

Magazinburada'nın haberine göre; son yolculuğuna Feriköy Mezarlığı'nda uğurlanan Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, bugün de kardeşi Selçuk'un biricik kızı henüz 11 yaşındaki Eyşan ve babası Mehmet Tektaş ile Feriköy Mezarlığı'na gitti. Kardeşinin mezarına su döküp dua okuyan Alişan görüntüsüyle yürekleri sızlattı.