Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler
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Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

17.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:10
Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Kardeş Sözler ile ilgili sayfamızda kardeşlik ile ilgili sözler, abla-kardeş, kardeşe güzel sözleri bulabilirsiniz.

Bugün sizler için kardeşlik ile ilgili sözler üzerine bir içerik hazırladık. Paylaştığınızda kardeşlerinize kıymetlerini hissettirebileceğiniz, kardeşlik bağınızı güçlendirecek sözler arıyorsanız hemen paylaşmaya hazır resimli sözleri derledik. WhatsApp, Instagram, Facebook veya SMS ile gönderebileceğiniz kardeş sözleri ...

KARDEŞ SÖZLER

Baki dostluk adına nice dilekler vardır. Ölümün dahi ayrılık sayılmadığı gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar. Sevgide birleşen yürekler vardır.

Senin gerçek kardeşin, daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, zamanın felaket ve musibetleri ile karşılaştığın zaman ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki, her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz!

Kardeş demek; sıkılınca bunalınca, ruhuna ilaç demek. Bir sesiyle tüm dertleri unutturan demek.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Kardeş sevgisi diye bir şey var, kelimelerle anlatılmayan.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür! Bir orman gibi kardeşçesine!

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Gözünden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki kardeşten başka.

Kardeşlik, düşmesin diye tutmak, bırakmayacağını bilerek dayanmak.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Bu dünyadaki herkes kardeştir önemli olan o kardeşlik bağını bulmaktır.

Müslüman Müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez. Hadis-i Şerif

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Yüzüne bakıp da derdini hissetmeyen dosta, kelimelerin zaten gücü yetmez.

Aranızdaki kardeşlik bağını koruyun; çünkü sizin silah ve mühimmatınız budur.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Ayağım taşa takılsa bilirim düşmeme izin vermeyecek bir kardeş durur yanımda.

Kişi dostuna küser, düşmanına değil. Küsmesi bile 'sana değer veriyorum' mesajı taşır.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Düştüğünüzde yanınızda olanlara iyi bakın ki kalkınca kimle yürüyeceğinizi iyi bilesiniz.

Kardeşlik, düşmesin diye tutmak, kardeşlik, bırakmayacağını bilerek dayanmaktır.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Öyle değil işte canım kardeşim! Düşman kör nişancıdır da, dost bilir nereden vuracağını.

KARDEŞLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Arada bir piyasadan uzak duracaksın ki kimin ne olduğunu kimler kardeş kimler kalleş öğreneceksin.

Dost, bazen annen bazen baban bazen eşin bazen kardeşin olabilir. Gerçek dost hata bile yapsan seni terk etmeyendir.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Kardeşlik öyle bir denizdir ki bibi bulunmaz; öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz. Öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz.

Dostluk yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, ağladığında sıcacık bir kucaksa, gerektiğinde ateşe atlamaksa dünya durana ve bu can ölene dek dostunum ve kardeşinim.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Kardeştik. Biz iki kardeştik can ver deseler ölendik sürmeli gözlerde badem kekik kokan dağlarında koşan el ele verdik mi gökyüzünde uçan kuş yeryüzünde çocuktuk.

Senin gerçek kardeşin, daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, zamanın felaket ve musibetleri ile karşılaştığın zaman ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki, her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz!

Evet Kardeşim! Gülmek varken surat asmak niye, güldürmek varken ağlatmak niye, güzel sözler söylemek varken kalpleri kırmak niye? Hayat çok kısa arkadaşım ve bu dünyadaki hiç bir şey kırılan kalplere değmez.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler

Nasılsın sorusuna, kötüyüm diyebildiğiniz insanları önemseyin Onlar yüreklerinizi açabileceğiniz insanlardır. Ben dostlarımı ne aklımla, ne de kalbimle severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur. pekguzelsozler.com Ben dostlarımı ruhumla severim, o ne durur ne unutur.

Nasılsın sorusuna, kötüyüm diyebildiğiniz insanları önemseyin Onlar yüreklerinizi açabileceğiniz insanlardır. Ben dostlarımı ne aklımla, ne de kalbimle severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim, o ne durur ne unutur.

Kardeş Sözler 2021! Kardeşlikle ilgili ağır, anlamlı, kısa, güzel sözler
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