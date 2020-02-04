Kardeş Belediye Protokolü imzalandı

04.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:19

Kırklareli Belediye Başkanlığı Makamında gerçekleştirilen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'in imzaladığı '' Kardeş Kent Protokolü'' törenine her iki tarafında meclis üyeleri katıldı.

Alsancak Belediyesi'nin talebi ile Ocak Ayı Meclisi'nde görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen ''Kardeş Belediye''olma talebi düzenlenen imza töreni ile resmiyete kavuştu.

Gerçekleştirilen imza töreni sonrası bir konuşma yapan Kesimoğlu, Alsancak Belediyesi ile kardeş belediye olmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kesimoğlu'' Alsancaklı dostlarımız ''Kardeş Belediye'' olmamız yönünde talep ve isteklerini bize geçtiğimiz aylarda iletmişlerdi.Bu talep, Ocak ayı meclis toplantımızda değerlendirilerek oy birliği ile meclis üyelerimiz tarafından kabul gördü. Yavru vatan Kıbrıs'ın şirin kasabası Alsancak Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra bilgi e fikir alışverişlerinde bulunup, belediyecilik alanında tecrübelerimizi kendilerine aktaracağız'' dedi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'de ''Trakya'dan bir belediye ile özellikle Kırklareli Belediyesi ile Kardeş Belediye olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Talebimize olumlu yanıt veren başta Belediye Başkanı Mehmet siyam Kesimoğlu'na, belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra iş birliği için çeşitli etkinliklerde birlikte olmayı diliyoruz'' dedi.

Kaynak: Bültenler