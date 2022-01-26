Kardan dolayı zeytinlerin dalları kırıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde kar yağışı zeytin ağaçlarına zarar verdi. Dal kırılmaları ve don zararını tespit için arazilerde incelemeler yapıldı.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin kırsal mahallelerinden Akköy, Çepni, Mürsel, İpekyayla ve Yörükali'deki zeytin arazilerinde 24 Ocaktan bu yana yaşanan kar yağışından dolayı dal kırılmaları ve don zararı gibi konularda arazi tedkiki yaptı. Müdürlüğe bağlı ekipler, söz konusu arazilerde yaptıkları tespitlerde, çiftçileri bilgilendirdi. Konuyla ilgili hazırlanacak raporun önümüzdeki günlerce kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. - BURSA