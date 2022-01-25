Karayollarının bakımı ile ilgili konular zaman zaman merak ediliyor ve özelikle de kış aylarında bu konu detaylı olarak araştırılıyor. Peki, Karayollarının bakımından kim sorumludur? Karayolları kar temizliğini kim yapar?

Karayollarının bakım ve temizlik işeri özellikle kış aylarında yoğunlaşıyor ve gündem oluyor. Konu hakkında detaylar da merak edilirken Karayolları kar temizliğini kim yapar? Karayollarının bakımından kim sorumludur, araştırıldı.

KARAYOLLARININ BAKIMINDAN KİM SORUMLUDUR?

Karayollarının bakımı hakkında resmi açıklamaların bir kısmı şu şekildedir:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) Genel Müdürlük görev alanına giren yollar ve bu yollara ait her türlü büyük sanat yapıları ve sanat yapılarının bakım onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

2)Kar mücadelesine ilişkin usulleri ve kar mücadelesi yapılacak yolları belirlemek, kar mücadelesini yapmak veyayaptırmak, olağanüstü hallerde ulaşımı sağlayacak alternatifler oluşturmak.

3) Karayolu sınır çizgisi içinde kalan alanlarda yol boyu ağaçlandırılma, peyzaj ve temizlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, ağaçlandırma, peyzaj, altyapı ve üstyapı üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili protokolleri inceleyerek onay vermek.

4) Karayolları sınır çizgileri dâhilinde çevre kirliliğine neden olan veya trafik güvenliğini tehlikeye sokan her türlü atık madde ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri atıkları toplatmak ve bertaraf ettirmek.

5) Genel Müdürlüğün görev alanına giren karayollarında, yol boyu her türlü tesis ve işletmelerin, park alanlarının kontrolünü ve denetimini yapmak.

6) Tünellerin havalandırma, aydınlatma, enerji temini, su temini, yangın söndürme,kontrol sistemi, haberleşme, sinyalizasyon ve benzeri ikincil işleriyle ilgili projelendirme şartnamelerini hazırlayarak projelerini yapmak veya yaptırmak, yapım şartnamelerini oluşturarak ikincil işler imalatlarını yaptırmak.

7) Genel Müdürlük görev alanına giren geçişi ücretli olmayan karayollarında, otoyol, köprü, tünel işletme merkezlerinin bakım ve işletmesini sağlamak.

8) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek, yolun altından, üstünden ve yol boyunca geçirilecek her türlü tesis geçiş izni usul, esas ve şartlarını belirlemek.

9) Genel Müdürlük sorumluluk alanındaki yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılmış yollarla ilgili her türlü yol bilgileri, sanat yapılarının proje ve fiziki özellikleri ile fotoğraflarını, envanter kayıtlarına geçirilerek arşivlenmesini sağlamak ve envanter bilgilerini yayınlamak.

10) Genel Müdürlüğün çalışmaları için gerekli olan her türlü bina ve tesisin yapımı, bakımı, onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.

11) Karayolu ile taşınacak özel yüklerinhangi şartlarda geçirilmesine müsaade edileceği hususunda usul ve esasları belirlemek.

12) Bakım şubelerinin ve bakımevlerinin hizmetin gerektirdiği şekilde kurulması, kaldırılması, yerlerinin veya sınırlarının tespiti ve gerekli hâllerde değiştirilmesi iş veişlemlerini yapmak.

13) Birim görev alanındaki yolların sınır çizgisi içindeki alanlarda su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin kurulumu için verilecek izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.

14) Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri getirmek.

İBB YOL BAKIM VE ALT YAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

1- Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın sorumluluk alanları nerelerdir?

Çatalca'dan Ağva'ya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan ilçe ve köylerin ana ulaşım yolları ile meydanlar, Daire Başkanlığımızın sorumluluk alanları içindedir. Toplam 4.000 kilometrelik sorumlu olduğumuz ana yol ağlarında "Ulaşılabilir bir İstanbul" hedefiyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

2- Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın hizmetleri nelerdir?

Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanları içinde bulunan ilçe ve bağlı köylerin ana ulaşım yolları, meydanlarındaki köprülü kavşaklar ile tüm alt üst geçitlerinin; asfalt kaplama, yol ve yaya alanları geometrik düzenlemeleri, bakım ve onarımları, oto korkuluk, bariyer, yağmur suyu ızgara ve baca yenileme, temizleme gibi çalışmalarını yürütüyoruz. Ayrıca AKOM koordinasyonunda Başkanlığımıza bağlı olan birimlerde bulunan araç-iş makinası ve personelle kışla mücadele çalışmalarına devam ediyoruz.

Bu görevlerin dışında Daire Başkanlığımıza bağlı Makine İkmal Müdürlüğü'müzde asfaltlama, onarım, tuzlama, ulaşım gibi görevlerde kullanılacak araçların bakım ve onarımlarını yapıyor; engelli vatandaşlarımıza yönelik sürdürülen çalışmalarda ise, sinyalize kavşaklar, sokak bağlantıları, yaya kaldırımları ile yaya geçitleri; bedensel ve görme engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde oluşturuyoruz.

3- Asfalt yapılacak yollar nasıl belirlenir?

Öncelikle 153 Beyaz Masa hattına gelen telefonlarla vatandaşların isteklerini belirleyip, değerlendirilmeye alıyoruz.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın Avrupa ve Anadolu Yakası Müdürlüklerinin sorumlu olduğu ilçelerdeki ekiplerimizle, belirli periyodlarla güzergahları kontrol altında tutuyoruz. Bu kontroller neticesinde yapılan programlar dahilinde bakım onarım işlerimizi yapıyoruz.

8 ile 10 yıllık kullanım sürelerini tamamlamış eskimiş yolların listelerini, bölgelerin teknik ekipleri tarafından müdürlüklerimize sunuyoruz. Daire Başkanlığımızdan çıkan onayla birlikte, elimizdeki listelere göre Ocak- Şubat-Mart ayları dışında, planlı bir şekilde asfaltlama işlemlerini tamamlıyoruz. Alış veriş merkezi ya da bir plaza yapımı gibi büyük projeler nedeniyle bozulan yolları da Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak düzenliyoruz.

Aynı sistem yaya alanları, yağmur suyu ızgara bakım ve onarım çalışmaları için de geçerli olup, her yağmurdan sonra kanal temizliklerini periyodik olarak yapıyoruz.

4- Vatandaşlardan gelen şikayet ya da taleplerde nasıl bir yol izleniyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Beyaz Masa'ya gelen talepler, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız bünyesinde çalışan sorumlu arkadaşlara iletildikten sonra, gerekli birimlere ulaştırılan bilgileri değerlendirerek, hızla çözüme ulaştırıyoruz.

5- Engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarınız nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları engelli vatandaşlarımıza yönelik önemli çalışmalara her zaman önem veriyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız olarak kamu kuruluşları, meydanlar ve yaya alanlarında görme ve fiziksel engelli vatandaşlarımıza yönelik kullanım alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Görme engelliler için kabartma yollar, fiziksel engelliler için ise tekerlekli sandalye ya da akülü arabalarını rahatlıkla kullanabilecekleri rampa alanlar yapıyoruz.

6- "Ana arter" nedir? En bilinen ana arterler hangileridir?

"Ana arter" kavramı yabancı bir terim gibi algılanabiliyor. Oysa ki, "ana arter", ana ulaşım yoludur. E-5 Karayolu, sahil yolları, Bağdat Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Vatan Caddesi ve İstiklal Caddesi ana arterlerden bazılarıdır.

7- Asfalt onarım çalışma saatleri nasıl belirlenir?

Yollarımızın bakım ve onarımı için zaman dilimleri belirlenirken, trafik yoğunluğu dikkate alınır. Gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılan çalışmalarda kullanılan finişer ve asfalt kazıma makinelerimiz, belirlenen saatlerde çalışmalarını tamamlamamış olsa bile farklı noktalara taşınır. Bir sonraki gece araçlar aynı saatlerde, aynı yerlere getirilip, bakım onarım işleri tamamlanır. Küçük olan çukurların ise kazalara sebep vermemesi için gün içinde hızlı bir şekilde onarımı yapılır.

8- "Baca temizleme" işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Yolların yüzeylerinde bulunan yağmur suyu kanallarının bacaları bulunur. Aşırı yağışlar sonrasında dolan bu atık su kanal bacaları, ekiplerimiz tarafından temizlenir. "Yağmur suyu kanal bacası" adı verilen bacaların, 365 gün boyunca sistematik olarak bakımları kanal açma makineleriyle yapılır.

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