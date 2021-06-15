Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
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Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması

Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak Kanal İstanbul Projesinin başlangıcı olan Sazlıdere Barajı Köprüsü şantiyesinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak Kanal İstanbul Projesinin başlangıcı olan Sazlıdere Barajı Köprüsü şantiyesinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarının durduğu yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Kanal İstanbul Projesinin ilk ayağı olan Sazlıdere Barajı Köprüsü için çalışmalar sürerken, Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, projle ilgili açıklama yaptı. İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarının durduğu yönündeki iddialarını yalanlayan Çolak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi ülkemizin hemen hemen her noktasında büyük projeler ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu projelerimizden yapım çalışmasını bitirdiklerimizi vatandaşımızın hizmetine açarken hemen hemen her gün bunlara yeni projeler eklenmektedir. Bugün de yine bakanlığımız tarafından yürütülen Başakşehir - Kayaşehir - Bahçeşehir yolu Kanal İstanbul Geçişi Sazlıdere Köprümüzün şantiyesindeyiz. Bu köprü de çalışmalarımız 29 Mayıs tarihinde başlamış olup hem batı hem doğu plonunda çalışmalarımız hızlanarak artmaktadır. Şuanda şantiyemizde iş kalemleri ve pandemi kurallarına uygun şartlarda 165 personelimiz çalışmaktadır. Köprümüzün kısaca teknik bilgilerine değinecek olursak, köprümüz gergin eğik askı tipinde yapılacak bir köprü olup orta açıklığı 440 metre yan açıklığı ile beraber gergin eğik askılı köprümüzün açıklığı 860 metre yaklaşık viyadükleri ile beraber ise toplam açıklığımız bin 610 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün yapım süresi 3 yıl olarak düşünülmüşken yüklenicimiz ile yaptığımız revize iş programı ile bunu 2 yıla düşürdük. Köprümüzün kule yüksekliği 196 metre olup 4 gidiş 4 geliş olarak tasarlanmış toplam platfrom genişliğimiz 46 metre olacak şekilde projelendirilmiştir. Görmüş olduğunuz gibi çalışmalarımız da tüm hızıyla 2 kule temelinde de devam etmektedir. Biz kendi çalışma alanımızda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için amacımız Bakanımız ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrasında Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak ve beraberindeki heyet şantiye alanındaki çalışmaları inceledi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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