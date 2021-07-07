Karavan tutkunu çift, 14 yılda 15 ülke ile Türkiye'de 77 şehri gezdi
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Karavan tutkunu çift, 14 yılda 15 ülke ile Türkiye'de 77 şehri gezdi

Karavan tutkunu çift, 14 yılda 15 ülke ile Türkiye'de 77 şehri gezdi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Yaşar ile 62 yaşındaki eşi Turgut Topçu, karavanla Avrupa'da 15 ülkeyi, Türkiye'de de 77 şehri ziyaret etti.

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Yaşar ile 62 yaşındaki eşi Turgut Topçu, karavanla Avrupa'da 15 ülkeyi, Türkiye'de de 77 şehri ziyaret etti.

Kadıköy Nüfus Müdürlüğünden 2002'de emekli olan Yaşar Topçu, eşi Turgut Topçu ile 14 yıl önce karavan almaya karar verdi.

Topçu çifti, aldıkları karavanla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Slovenya, Avusturya, Almanya, İtalya, Fransa, Monako, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı gezdi.

Türkiye'de ise 76 ile giden ve son olarak Kastamonu'ya gelen çiftin şimdiki hedefi, karavanla önce Norveç'e, ardından da Çin'e gitmek.

Yaşar Topçu, AA muhabirine, 2007'de karavanlarını aldıktan sonra Türkiye'de 9 tur yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de il olarak görmedikleri Ağrı, Van, Hakkari ve Tunceli'nin kaldığını belirten Topçu, "Bu illerin civarlarını gördük ama orada yaşamadıktan sonra görmek olarak kabul etmiyoruz. O yüzden oralarda yaşamadık henüz. Bu yıl sonbaharda kısmetse oralarda yaşayacağız. Bunun dışında bütün Avrupa'yı gezdik. Pandemi çıkmadan önce programımız Norveç'ti. Her karavancının hedefi North Cape'e gitmek, Kuzey Buz Denizi'ne ayağını sokmaktır. Programımız hazır. Kısmetse seneye bu hastalık biterse hedefimiz Norveç. Ondan sonra belki Tibet üzerinden Çin'e kadar gideriz." ifadelerini kullandı.

Karavanla gezmeyi çok sevdiklerini dile getiren Topçu, "Psikolojik olarak insanı rahatlatan renk, mavi ve yeşil. Biz daimi olarak bu renklerin içindeyiz. Herkesin aklına, '10-15 metrekare bir yerde yaşıyorlar' diye geliyor. Hayır, biz 15 metrekarelik bir yerde uyuyoruz sadece. Bizim hayatımız hep karavanın dışında geçiyor. Yılın en az 8 ayı karavandayız, geziyoruz." dedi.

Turgut Topçu ise Kastamonu'yu çok beğendiğini ifade ederek, "Karavancıların yorulmaması için günlük 50 kilometre yol gitmesini isterim. Planlı şekilde yol alırsa hem konaklama bakımından sıkıntı çıkmaz hem kendisi yorulmaz. Gençlerimiz doğayı sevsin, doğaya sahip çıksın. Biz sahip çıkmazsak yine kaybeden biz olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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