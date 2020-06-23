Karatay eğitime verdiği destekle Türkiye'ye örnek oluyor
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Karatay eğitime verdiği destekle Türkiye'ye örnek oluyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu ve Doğuş mahallelerinde yapımında sona yaklaşılan iki anaokulunda incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karatay eğitime verdiği destekle Türkiye'ye örnek oluyor
23.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:28

Eğitim seferberliğinin sürdüğünü kaydeden Kılca; "Karatay'da hayata geçirdiğimiz yeniliklerin ve projelerin en değerlilerini eğitim alanındaki uygulamalarımız oluşturuyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle yeni nesillerimizin iyi ve kaliteli eğitim ile yetişmesine verdiğimiz destek, geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır." Dedi.

Karatay Belediyesi ilçenin alt ve üst yapılarına yaptığı yatırımların yanı sıra eğitime verdiği destekle de ilçedeki eğitim kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hamzaoğlu ve Doğuş Mahallesine kazandırılan iki anaokulun inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımı bitme aşamasına gelen okul inşaatlarını yerinde inceledi. İlk olarak Hamzaoğlu Mahallesi'nde yapılmakta olan Anaokulunu ziyaret eden Kılca, buradaki çalışmalar hakkında müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Birim Müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretin ardından Başkan Kılca, Doğuş Mahallesi'nde yapımı devam eden Anaokulunu ziyaret etti.

Göreve geldikleri ilk andan itibaren eğitim yatırımlarını ön plana koyduklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; okulların projeleri, çevre düzenlemesi ve eksikleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek eğitimin her zaman öncelikleri arasında olduğuna vurgu yaptı.

EĞİTİM İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

Karatay Belediyesi olarak eğitime büyük destekler vererek önemli projelere imza attıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca; "Eğitim ve eğitimcinin dostu bir belediye olarak okulların yetersiz olduğu bölgelerde okul binası yaparak eğitimin hizmetine sunuyoruz. Bizim için eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır ve geleceğin Türkiye'sinin daha güçlü temellerle inşasında önem bir adımdır. Bu kapsamda da göreve geldiğimizin daha ilk ayında 20 milyon TL yatırım bedeliyle 3 okulumuzun temelini attık. Aynı yıl içerisinde 3 okulumuzu da bitirerek Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Yine sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin, örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde bu yeteneklerini kullanmalarını sağlamak amacıyla Bilim ve Sanat Eğitim Merkezimizi de (BİLSEM) tamamlayıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Yaklaşık 6 milyon TL'lik bedelle 2 anaokulumuzu da tamamlıyoruz. Çalışmaları yerinde görmek için Hamzaoğlu ve Doğuş Mahallelerimizde yapılmakta olan anaokullarımızı inceledik. İki anaokulumuz da bitmek üzere. Bu iki anaokulumuzu Temmuz ayı içerisinde tamamlayıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmiş olacağız. Yapımı tamamlandığında Konya'da ve Karatay'da örnek okullardan olacak. Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ederek; çocuklarımıza, daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Okullarımız tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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