Karatay'da 'sağlıklı iletişim mutlu aile okulu' konferansları başlıyor

11.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:00

Karatay Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesi ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' konferansları başlıyor.

Mevlana Kültür Merkezi'nde 20 Şubat Perşembe günü saat 19.30'da Psikoterapist Nazlı Özburun'un vereceği konferansla başlayacak olan tüm programlar ücretsiz ve sertifikalı olacak. Konferanslara katılmak isteyen vatandaşlar sertifikalı oturumlar için aile.karatay.bel.tr adresinden bilgi alıp, başvuru yapabilecekler.

'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' ile başlayacak olan konferansların konularına bakıldığında hepsinin önemli ve değerli olduğuna değinen Başkan Hasan Kılca; dört farklı konuda konferans düzenleneceğini söyledi.

KONFERANSLAR KONYA VE KARATAY İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Toplumun temel taşı olan ailenin korunması ve aile kavramının farkına varılması amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Başkan Kılca sözlerine şöyle devam etti: "Belediye olarak aile hayatına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' adıyla yeni bir programın daha startını veriyoruz. Etkinliklerimizi düzenlememizdeki amacımız; ailenin önemi, uyum sürecinde yapılması gerekenler ve beklentiler hakkında eğitimler verip daha mutlu aileler oluşturmak ve toplumumuzdaki aile bağlarını güçlendirerek geleceğe daha güzel bakabilmemizi sağlamaktır."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptıkları etkinliklerle vatandaşların sosyal yaşamlarına dokunduklarını söyleyerek, "Aile ilişkilerindeki değerlerin farkına varmak için düzenlediğimiz konferanslarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler