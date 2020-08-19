Karatay'da koronavirüs denetimleri sürüyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan kapsamlı denetimler, Karatay'da da gerçekleştirildi.

Marketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, açık ve kapalı alanların kontrol edildiği denetime Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toknal, zabıta ekipleri ile kamu kurum ve kuruluşların görevlileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 15 Mayıs'tan bu yana ülke genelinde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karatay'da da 7'inci defa gerçekleştirildi.

Denetimlere Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toknal, zabıta ekipleri ile kamu, kurum ve kuruluşların görevlileri katıldı.

Lokanta, kahvehane, kuaför salonu ve restoran gibi daha birçok işyerlerinin denetlendiği, esnafın yanı sıra vatandaşların Koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarının kontrol edildiği uygulamada maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları üzerinde hassasiyetle duruldu.

SALGINLA MÜCADELE ÖNEM KAZANDI

Karatay İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ile yaşam alanları için tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede önem kazandığının altını çizdi.

Kaymakam Parlar, "Genel olarak esnafımızın kurallara uyduğunu görmek memnuniyet verici bir durum. Geçmişte olduğu gibi denetimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu dönemi atlatarak normal yaşantımıza döneceğiz" diye konuştu.

Karatay Belediyesi yetkilileri de tüm denetim ekipleriyle birlikte her zaman sahada olduklarını belirterek, "Bu mücadeleye 7'den 70'e hepimizin katılması ve destek olması gerekiyor. Aksi durumda virüsün yayılmasına zemin hazırlamış oluruz. Kurallara uymamız, kendimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. O nedenle maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, kişisel temizliğimize özen gösterelim. Canlarımızı riske atmayalım" dedi.

Kaynak: Bültenler