Karatay Belediyesi zabıtasından fırın denetimi

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek gramaj ve fiyat değişikliğinin ardından ilçe genelindeki ekmek fırınlarını denetledi.

Karatay Belediyesi, ekmek gramaj ve fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından ilçede ticari alanda faaliyet yürüten ekmek fırınlarını denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde ekmek fırınları; gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve iş yeri açma ruhsatları kontrol edildi. Söz konusu denetimlerde ayrıca mevzuat dışı (gramaj eksikliği ve fiyat tarifesi) hareket eden iş yerleri hakkında belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için durum tespit tutanağı da tutuldu. Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğin, üretiminden satışına kadar temizlik kurallarının ve ilgili kanunların eksiksiz uygulanmasını sağlamak için yapıldığını vurgulayarak; denetimlerin amacının hizmetin ve üretim kalitesinin daha da yükseltilmesi olduğunu belirtti. - KONYA