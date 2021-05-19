Karasu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Karasu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Karasu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karasu Kaymakamlığı bahçesinde yapılan törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, gençlerle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Cumhuriyet Savcısı Haluk Çınarbay, gaziler, askeri erkan ve ilçe protokolü katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ataç, 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı kendisine inanan milletiyle sürdürmüş ve vatanımızın kalkınması için gençlere güveni sebebiyle bu özel günü siz gençlere armağan etmişti. Gençler, geleceğin teminatı ve yarınların sahibidir." diye konuştu.

Karasu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Karasu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Karasu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Karasu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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