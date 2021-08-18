KARASİS KALESİ'NİN YOLU YAPILIYOR

ADANA'nın Kozan ilçesinde bulunan tarihi Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması için yol yapım çalışmalarına başlandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bulunan tarihi Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması için yol yapım çalışmalarına başlandı.

M.Ö. 3'üncü yüzyılda Seleukoslar döneminde inşa edildiği tahmin edilen Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalara hız verildi. Kaleye ulaşan yolun yapımına başlandı. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 101 bin TL maliyetli proje hakkında bilgi veren Dağlı, Karasis Kalesi'ni, ulaşımının zorluğu nedeniyle turizme kazandıramıyorduk, Orman Bakanlığımız'ın ayırdığı ciddi bir bütçeyle bugün burada çalışmaya başladık. Yaklaşık 2.5 kilometrelik yolu ekim ayına kadar tamamlayarak turizme kazandıracağız. Yol açıldıktan sonra Kozan, turizm açısından önemli bir nokta olacak dedi.

Dağlı, AK Parti Hükümeti olarak Kozan'a adliye binası ve huzur evi projesinin de başlayacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı