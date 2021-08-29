Karapınar'ın ham kavunları yurt dışına ihraç ediliyor
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Karapınar'ın ham kavunları yurt dışına ihraç ediliyor

Karapınar'ın ham kavunları yurt dışına ihraç ediliyor
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar'da yetiştirilen, hırtlak da denilen ham kavunlar Hollanda, Norveç, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere gönderiliyor.

Karapınar'da yetiştirilen, hırtlak da denilen ham kavunlar Hollanda, Norveç, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere gönderiliyor.

İlçeye bağlı Yeşilyurt ile Kesmez mahallerinde yetişen ve turşusunun da yapıldığı ham kavunların hasadının ardından satışına da başlandı.

Ham kavun üreticisi Murat Özkan, konuya ilişkin AA muhabirine, "Toprak yapısı ve iklim itibarıyla Karapınar bölgesinde son derece sağlıklı ve kaliteli hırtlak üretiliyor. Yetişen bu ürünler daha çok turşuluk olarak kullanılıyor. İç piyasada tüketildiği gibi Antalya'daki tesislerde paketleyip yurt dışına da ihraç ediyoruz. Hem ülke içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor .Hollanda, Norveç, İngiltere, Almanya gibi ülkelere hırtlakları gönderiyoruz. Kavun olmadan satılan hırtlaklar turşu olarak değerlendirildiği gibi meyve olarak da tüketiliyor." diye konuştu.

Üreticiler ham kavunlarını iç piyasaya ise Adana-Emirgazi-Karapınar'da yol kenarlarına konulan tezgahlarda satıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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