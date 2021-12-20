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Karapınar'ın gençleri değerleri ile buluşuyor

Karapınar'ın gençleri değerleri ile buluşuyor
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

"Karapınar'ın Değerleri Gençlerimiz ile Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri Ticaret Bakanlığında görev yapan Karapınarlı bürokrat Ceyhan Yalçın ile buluştu.

CEYHAN, ADANA (AA) - " Karapınar'ın Değerleri Gençlerimiz ile Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri Ticaret Bakanlığında görev yapan Karapınarlı bürokrat Ceyhan Yalçın ile buluştu.

Karapınar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Karapınar Şubesi iş birliğinde Yeni Belediye Düğün Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan Yalçın, öğrencilere "bilgi ve başarı" konusundaki düşüncelerini anlattı.

Öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Yalçın, "Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için mutlaka çok ama planlı çalışmalısınız. Eski yıllara baktığımızda şimdiki öğrencilerin imkanları çok fazla. Bunları değerlendirmek gerekir." dedi.

Ticaret Bakanlığı Bürokratı Ceyhan Yalçın, yanzdığı "Karapınar "Sözlük, Deyimler, Deyişler, Atasözleri, Dualar, Beddualar, Şiirler, Sülaleler, Lakaplar" isimli kitabının da tanıtımını yaptı.

Programa İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Ticaret Bakanlığı Bürokrat Ceyhan Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP ilçe Başkanı Ercan Alp ile diğer davetliler katıldı.

Karapınar'ın gençleri değerleri ile buluşuyor

Karapınar'ın gençleri değerleri ile buluşuyor

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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