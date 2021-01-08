Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu
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Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu

08.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:57

Konya'nın Karapınar ilçesi Kayalı Mahallesi'nde toprağın altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, mahallede paniğe neden oldu. Mahalle muhtarı Muharrem Güdal, "AFAD gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan dolayı suda kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söylendi" dedi.

Kayalı Mahallesi'nde yaşanyanlar dün akşam saatlerinde daha önce sazlık ve bataklık olan alanda toprağın altında ateş ve duman çıktığını fark etti. Hatta ateşe inanamadıklarından sigarayı bile yakarak denedi. Ardından da mahalle muhtarı Muharrem Güdal'a haber verildi. Gülda da AFAD ekiplerini bilgilendirdi. Bugün bölgeye gelen AFAD ekipleri, bölgenin daha önce sazlık ve bataklık olduğunu, bölgedeki suyun tamamen kuruması üzerine metan gazdan kaynaklı ateş meydana geldiğini belirledi.

AFAD ÖNLEM ALACAK

Mahalle Muhtarı Muharrem Güdal, "Biz ateşi çocukların ve çobanların yaktığını sanıp, dikkate almıyorduk. Sonra gelip baktık gerçekten toprağın altından ateş vardı. Burası daha önce sazlık ve bataklıktı, şimdi tamamen kurudu. AFAD'a haber verdik. AFAD'da gelip inceledim. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan dolayı suda kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler." diye konuştu.

Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu

"TEDİRGİN OLDUK"

Bölge halkından Sadullah Özer de toprağın altında ateş olduğunu görünce tedirgin olduklarını belirterek, "Burada yer altında ateş olduğunu duyunca merak edip geldi. Bu bölgede Hasan Dağı var, doğal gaz olabilir veya başka bir şey olabilir diye tedirgin olduk." dedi.

"BATAKLIK OLAN BÖLGELERDE BU TARZ DURUMLAR OLUR"

Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık da, bölgenin sazlı ve bataklık olduğunu hatırlatarak, "Toprağın altından ateş çıkması gibi bu tip durumlar genellikle bataklık ortamlarda organik bileşiklerin çürümesi sonucu oluşan metan gazı birikimleri nedeniyle olur. Bu bölgede de aynı durum söz konusudur." dedi.

Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu
Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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