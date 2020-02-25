Karapınar'da polislerden kan bağışına destek
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Karapınar'da polislerden kan bağışına destek

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

25.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:02
Karapınar'da polislerden kan bağışına destek

İlçe personeli, Türk 'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından Karapınar Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışına vatandaşlar ve kurumlar büyük ilgi gösterdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba ve emniyet personeli de kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Akbaba, "Kan vermek hem sağlığımız hem de toplumsal dayanışma adına önemli. Polis olarak vatandaşımızın her zaman yanındayız. Bu duyarlı davranışlarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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