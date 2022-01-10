Karapınar'da atık maddelerden ahşap ürünler yapıyorlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Sazlıpınar Ortaokulu öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kuş evlerini okul bahçesine koydu.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Sazlipinar Tasarım ve Beceri Atölyesinde öğretmen Eren Aydoğan tarafından açılan Ahşap Atölyesi Kursu'nda öğrenciler atık malzemeleri kullanarak yeni ürünler tasarlıyor.

Öğrenciler atık ahşap ürünleri kullanarak kalemlik, kuş yuvası ve oyuncak gibi ürünler üretildiğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge geri dönüşüm malzemelerini, çevredeki atıkları değerlendirerek, bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Aydınbelge, "Kurstaki öğrenciler hem geri dönüşebilen malzemeleri yeniden değerlendirmiş oluyor hem de üretim aşamalarında el becerileri gelişmiş oluyor. Öğrencilerin tasarladığı ürünlerden olan kuş yuvaları ise Sazlıpınar ilkokulunun bahçesini bir kuş cennetine çevirirken öğrencilerdeki hayvan sevgisini de göstermiş oluyor. Çocukların sağlıklı oyuncaklarla oynamaları açısında da bu çalışmalar önemli." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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