Karantinayı ihlal etti, alışverişte yakalandı
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Karantinayı ihlal etti, alışverişte yakalandı

24.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:20
Karantinayı ihlal etti, alışverişte yakalandı

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 4 kişiden biri, alışveriş yaparken yakalandı.

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 4 kişiden biri, alışveriş yaparken yakalandı.

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'da karantina kurallarını ihlal edenlere geçit verilmiyor. Denetim ve kontrollerde; Covid-19 pozitif veya temaslı olup izolasyonda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

OTEL GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

İlkadım ilçesinde yapılan denetimlerinde, filyasyon ekiplerinin adres kontrolünde evinde bulunamayan 1 şahıs, otel girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 şahıs, dışarıda alışveriş yaparken HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 şahıs olmak üzere, toplam 3 kişi tespit edildi. Şahısların haklarında gerekli işlemler yapıldıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi. Atakum ilçesinde otel girişinde yapılan HES sorgulamasında durumu riskli olduğu tespit edilen bir şahıs hakkında da idari işlemler yapıldı, filyasyon ekiplerine teslim edildi.


Karantinayı ihlal etti, alışverişte yakalandı
Karantinayı ihlal etti, alışverişte yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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