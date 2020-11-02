Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı
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Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı

02.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:34

Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.

Karabük'te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi.

Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı

GÖREVLİLER EKİPLERE HABER VERDİ

HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı

POLİS OTOSUYLA GÖTÜRÜLDÜ

Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.

Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ

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