Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı

Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.