Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı
02.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:34
Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.
Karabük'te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi.
GÖREVLİLER EKİPLERE HABER VERDİ
HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.
POLİS OTOSUYLA GÖTÜRÜLDÜ
Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ