Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek "korktun mu?" dedi
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Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek "korktun mu?" dedi

Karantinadan kaçıp olay çıkardı, polisin yüzüne tükürerek 'korktun mu?' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Pazarcı Mahallesi'nde hizmet veren bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet O., dün saat 20.00 sıralarında iş yerine giderek kardeşi İsmail O. ile tartıştı. Alkollü olduğu görülen Ahmet O., tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı.

Polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Ahmet O., sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Buradan Ahmet O.'nun Covid olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, ayrıca 2.15 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Ahmet O., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi.

Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Ahmet O., polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca tükürerek, "Korktun mu? Korkma oğlum, Allah'tan kork" dedi.

Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Covid olan şahıs, ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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