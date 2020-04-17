Karantinada yaptığı en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
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İbrahim Büyükak, İbrahim Selim, Oğuzhan Koç, Yakın, Magazin

Karantinada yaptığı en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük

Salgın nedeniyle evinde olan Oğuzhan Koç, konuk olduğu YouTube canlı yayınında salgın sürecinde yaptığı en dikkatsiz şeyin evine yemek siparişi getiren kargocuyla sarılıp öpüşmek olduğunu anlattı.

17.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:00
Karantinada yaptığı en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Oğuzhan Koç, İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk oldu. Yakın arkadaşları Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'tan bahseden Koç, karantina sürecinde en dikkatsiz davrandığı olayı da anlattı.

"ESTETİĞİM YOK, SAÇ TEDAVİSİ YAPTIRDIM"

Bu zamana kadar hiç dövme yaptırmadığını söyleyen Oğuzhan Koç, "Kendimi şanslı hissediyorum. Herkes kendini eskiz defterine çevirdi. Kimi görsem ensesinde barkod var" dedi. Estetik hakkında da konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Estetiğim yok. Çok uzun süre dişime tel taktım. Ciddi bir saç dökülmesi problemim vardı. 'Yol Arkadaşım 1'i çekerken saçım çok azdı, yönetmen protez takmamı istedi. Onu kafaya yapıştırdım ama bir zulüm. Müthiş kaşındırıyor. Artı insanın o kadar saçı olamaz. Kafamda 6 ay Dinarsu halıyla gezdim. Kafan kaşınınca kafanı sallıyorsun. Beş ay öyle gezdikten sonra çıkarıp attım. Ardından saç tedavisi yaptırdım."

Karantinada yaptığın en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük

"KURYE İLE SARILDIK, ÖPÜŞTÜK"

Koronavirüs salgınından dolayı kendisini karantinaya alan Oğuzhan Koç, bu süreçte yaptığı en dikkatsiz şeyi de şöyle anlattı: "Salgın sürecinde yaptığım en dikkatsizce şey; eve pizza sipariş vermek oldu. Kurye ile fotoğraf çektirdik. Adam beni görünce yükseldi. Sarıldı, öpüştük. Sonrasında, Banu Alkan'ın filmlerde duşta ağladığı bir an vardır ya hani. Kendimi öyle buldum. Ağladım ağladım açıldım."

Karantinada yaptığın en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük

"AYILAR GİBİ SKEÇ YAZDIM, EŞEKLER GİBİ ÇALIŞTIM"

Yıldızını parlamasını sağlayan BKM'ye nasıl girdiğinden bahseden Koç, "BKM'ye Eser'in bana kefil olmasıyla girdim. Ayılar gibi skeç yazdım, eşekler gibi çalıştım. Sinemaya bile Eser'den izin alıp gidiyordum. İbrahim ve Eser'den biriyle sonsuza dek görüşmeyeceksin deseler; İbo'yu seçerim. Çünkü Eser çok hımbıl. Gezmez, tozmaz. Evcidir. İbo ise aktif hayatın içindedir. 200 km hızla giderken otomobiline atlayabilirsin" dedi.

Karantinada yaptığı en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
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