Karantinada olması gereken karı-koca otobüste seyahat ederken yakalandı
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Karantinada olması gereken karı-koca otobüste seyahat ederken yakalandı

Karantinada olması gereken karı-koca otobüste seyahat ederken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de durdurulan bir otobüste, yolculuk yaparken yakalanan koronavirüs hastası T.Ç. ve temaslı kocası K.Ç. ile temaslı diğer yolcu N.B.G. karantinaya alındı.

KIRIKKALE'de durdurulan bir otobüste, yolculuk yaparken yakalanan koronavirüs hastası T.Ç. ve temaslı kocası K.Ç. ile temaslı diğer yolcu N.B.G. karantinaya alındı. N.B.G.'nin daha önce de temaslı olmasına rağmen yolculuk yaptığı öğrenildi.

Kırıkkale Delice'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe çıkışında bulunan kontrol noktasında yolcu otobüslerine denetim yaptı. Durdurulan otobüslerde sürücüler ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamaları kontrol edildi. Denetimde Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculara yapılan HES kodu sorgulamasında, koronavirüs testi pozitif olan T.Ç. isimli yolcu ve kocası K.Ç.'nin karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı belirlendi. Yine aynı otobüste bulunan yolculardan N.B.G.'nin de temaslı olduğu gerekçesi ile karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı tespit edildi.

Yolcular T.Ç., K.Ç. ve N.B.G.'ye 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya alan ekipler, otobüs firmasına da 12 bin 150 TL para cezası uyguladı.DAHA ÖNCE DE TEMASLI ŞEKİLDE YOLCULUK YAPMIŞÖte yandan, ekipler yaptıkları denetimlerde temaslı çıkan N.B.G'nin bir süre önce yine HES'te temaslı olarak karantinada olması gerekirken şehirlerarası yolculuk yaptığını belirledi.

Karantinada olması gereken karı-koca otobüste seyahat ederken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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Karantinada olması gereken karı-koca otobüste seyahat ederken yakalandı - Haberler
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