Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına uyarı yazısı yazdı
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Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına uyarı yazısı yazdı

Bolu'da koronavirüse yakalandıktan sonra karantinaya giren Fazıl Yıldırım, evine gelenleri uyarmak amacıyla bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak" şeklinde uyarı yazısı yazdı.

15.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:45

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde korona virüse yakalanan Fazlı Yıldırım, eşi ve annesi virüsün başkalarına bulaşmaması için karantinada kaldıkları evlerinin bahçe kapısına uyarı yazısı yazdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde yaşayan Fazlı Yıldırım, eşi ve annesi korona virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yıldırım ailesine yapılan testte 3'ünün de korona virüse yakalandıkları tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan aile, sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerine evde devam edilmesi için taburcu edildi.

Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına uyarı yazısı yazdı

UYARI YAZISI YAZDI

Hastaneden taburcu edildikten sonra 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalan Yıldırım ailesi, sağlıklarına kavuştu. Virüsü yenen Fazlı Yıldırım, karantinada kaldıkları süre boyunca duyarlılık göstererek evinin bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak" şeklinde uyarı yazısı yazdı.

''BAZI İNSANLAR SAKLIYOR, GEREK YOK''

Kapısına uyarı yazısı yazan Fazlı Yıldırım, "Zor bir süreç. Allah kimsenin başına vermesin. Biz ayaktan atlattık ama yaşlı annem sıkıntı çekti. Bazı insanlar bunu saklıyor. Gerek yok. Toplumun içinde geziyor nihayetinde. Bana bulaşıyorsa, başka vatandaşa da bulaşacak. Onun için kendimi sorumlu hissettim. Başkasına neden bulaşsın ki. Kul hakkına neden gireyim? Gelen kişi kapıdan dönsün. Yoksa kapıyı tutacak. Habersiz olduğu için kapı kolçağından tutacak. Onun için vebale girmiş olacağız" dedi.

Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına uyarı yazısı yazdı
Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına uyarı yazısı yazdı

Kaynak: İHA

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