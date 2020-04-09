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-Karantina yurdunda basketbol heyecanı-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba...

Karantina yurdunda basketbol heyecanı -Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba harcadılarDÜZCE– Korana virüs salgını nedeniyle yurt dışında eğitim gören, tatilini geçiren ve çalışmakta olan Türk vatandaşların Türkiye'ye gelişte kaldıkları Düzce KYK'lara bağlı yurtlarda...

09.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:03
-Karantina yurdunda basketbol heyecanı-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba...

Karantina yurdunda basketbol heyecanı

-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba harcadılar

DÜZCE– Korana virüs salgını nedeniyle yurt dışında eğitim gören, tatilini geçiren ve çalışmakta olan Türk vatandaşların Türkiye'ye gelişte kaldıkları Düzce KYK'lara bağlı yurtlarda karantina sürelerinin bitmesine 2 gün kala basketbol heyecanı yaşadılar. Yurt görevlileri tarafından kendilerine verilen topları yurdun altında konulan çöp kovalarına sokmaya çalışan vatandaşlar heyecanlı ve neşeli zamanlar geçirdiler.

Yurt dışında tatilini geçiren, eğitim gören ve çalışan Türk vatandaşlarının, korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'ye dönerek karantina altına alındıkları Düzce KYK Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu ve Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda basket heyecanı yaşadılar. Karantinada kalanların odalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yurt personeli tarafından plastik toplar bırakıldı. Karantinada kalanlar da odalarının pencerelerine çıkarak aşağıda çöp kovalarından yapılan basketbol potalarına topları attılar.

"Basket atamasan da stres at" organizasyonuna karantina altında kalanlar yoğun ilgi gösterirken, basket atabilmek içinde yoğun çaba harcadılar. Keyifli anların yaşandığı organizasyonda esen şiddetli rüzgarın azizliğine uğrayan karantina altında kalanlar topları kovalara sokabilmek için çok büyük çaba harcadılar. Ancak, rüzgar topların kovalara girmesine bir türlü müsaade etmedi. Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir, karantina sürecinde belli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "KYK'da kalan vatandaşlarımıza basketbol ile ilgili bir organizasyon düşündük. Kendilerini eğlendirmek, daha hızlı vakit geçirmelerini sağlamak, bu 14 günlük zaman içerisinde kendilerine neşe ve eğlence katmak istedik. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Basket atamasalar da stres attılar. Bizde eğlenmelerine vesile olduysak ne mutlu bize" dedi.

-Karantina yurdunda basketbol heyecanı-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba...

Kaynak: İHA

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-Karantina yurdunda basketbol heyecanı-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba...
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