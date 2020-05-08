Karantina süresi dolan 395 kişi memleketlerine gönderildi

Karantina süresi dolan 395 kişi memleketlerine gönderildi Bolu'da, 14 gün boyunca öğrenci yurdunda karantinada tutulan 295 kişi sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Karantina süresi dolan 395 kişi memleketlerine gönderildi

BOLU - Bolu'da, 14 gün boyunca öğrenci yurdunda karantinada tutulan 295 kişi sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Ramazan ayını ülkelerinde geçirmek için başvuruda bulunan Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları 22 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındılar. Karantinada kalan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından her gün ateşleri ölçülerek düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Yurttan çıkacak vatandaşlara çam fidanı hediye edildi.

Bolu'daki 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve korona virüs testleri de negatif çıkan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti.

Kaynak: İHA