Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine uğurlandı Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 171 kişi memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 171 kişi memleketlerine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatma Yıldız Hanım Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslere bindirildi.

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 yurtta yaklaşık 700'e yakın vatandaşı 14 gün misafir ettikten sonra evlerine göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son grubu da sağ salim yolcu ettiklerini ifade eden Etiz, "Çok şükür vatandaşlarımız memnun. Hepsine iyi bayramlar diliyoruz. Eve girene kadar onlara eşlik edeceğiz. İnşallah bundan sonra gelecek olurlarsa da her zaman hazırız ve bekleyeceğiz."

Karantina süresini tamamladıktan sonra kaldığı yurttan ayrılan Engin Turunç, "Herşey için teşekkür ediyoruz. Evimizde olsak bu kadar rahat ederdik. Rahalık açısından herşey mükemmeldi. Sadece can sıkıntısı vardı. İlgi, alaka süperdi. Devletimize sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

Bu süreçte destek olanlara teşekkür eden Ali Uzun da " Cumhurbaşkanımıza bu zor süreçte yanımızda olduğu için minnettarız" diye konuştu.

Taner Sağan ise ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu anlattı.

Polis araçları, karantina süreleri biten vatandaşları taşıyan otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

Kaynak: AA