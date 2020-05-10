Karantina süreleri dolan 123 kişi evlerine gönderildi
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Karantina süreleri dolan 123 kişi evlerine gönderildi

Karantina süreleri dolan 123 kişi evlerine gönderildi
10.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Somali ve Cibuti'den Nevşehir'e getirilerek burada karantinaya alınan 123 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Somali ve Cibuti'den Nevşehir'e getirilerek burada karantinaya alınan 123 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Türkiye'ye döndüklerinde 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 123 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Sağlık görevlilerince kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Kaldıkları yurttan ayrılan vatandaşlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir fidan hediye etti.

Kendilerine hediye edilen fidanı, eşi Meryem Gök ile karantinada kaldıkları yurdun bahçesine diken Ahmet Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan dolayı huzurlu olduklarını belirtti.

Karantina süreci boyunca kendilerine Türk misafirperverliğinin gösterildiğini aktaran Gök, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Nevşehir'de eşim ve benim dikili fidanımız oldu. Bu nedenle de ayrıca mutluyum." dedi.

Somali vatandaşı Meryem Gök de Türkiye'de tahminlerinden çok ileride bir ilgiyle karşılandıklarını, tüm devlet yetkililerine müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Cibuti'den yola çıkarıldıkları ilk dakikalardan itibaren Türk devletinin gücünü hissettiklerini ifade eden Aydan Tanbay ise "Devletimize şükranlarımı sunuyorum. Eve dönerken hastalık taşımamamız gerekiyordu. Yurtta gayet rahattık, bize çok iyi bakıldı." diye konuştu.

Karantina süreleri dolan 123 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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