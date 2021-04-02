Karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi yurda yerleştirildi

Çorum'da evde izolasyon kurallarını ihlal eden 9 kişi KYK yurduna yerleştirildi.

Çorum'da evde izolasyon kurallarını ihlal eden 9 kişi KYK yurduna yerleştirildi.

Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam ettiği belirtildi. Merkez ve ilçelerde mahalle denetim ekiplerince 6 bin 574 kişi denetlendiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Ayrıca denetim ekiplerince 21 bin 593 iş yeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 5 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 138 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 26 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 12 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 2 Nisan itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 9 kişidir." - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı