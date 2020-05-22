Karantina altına alınan vatandaşlar, bayramı aileleriyle geçirmek üzere tahliye edildi
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Karantina altına alınan vatandaşlar, bayramı aileleriyle geçirmek üzere tahliye edildi

Karantina altına alınan vatandaşlar, bayramı aileleriyle geçirmek üzere tahliye edildi Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra karantina alınan 146 kişi, bayramı aileleri ile geçirmek üzere tahliye edildi.

22.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:19

Karantina altına alınan vatandaşlar, bayramı aileleriyle geçirmek üzere tahliye edildi

BOLU - Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra karantina alınan 146 kişi, bayramı aileleri ile geçirmek üzere tahliye edildi.

Kırgızistan'da yaşayan ve bayramı aileleri ile geçirmek için Türkiye'ye getirilen 146 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Kız Öğrenci Yurdu'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Karantina süreleri tamamlanan 146 Türk vatandaşının, son yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından tahliyelerine başlandı. Yurttan çıkış yapan vatandaşlara, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan hediye edilirken, memleketlerine gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

"Gayet güzel bir süreç oldu"

Karantina sürecini tamamlayarak memleketine dönmek üzere yola çıkan Seçkin Karpuzcu, "Çok iyi geçti. Devletimiz sağ olsun, her türlü ihtiyaçları karşılamışlar. Bütün sağlık, emniyet çalışanları bize sabrettiler. Hepsine çok çok sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gayet güzel bir süreç oldu. Çok memnun kaldık" ifadelerini kullandı.

"Devletimizin büyüklüğünü ve kendi değerimizi gerçekten anladık"

Karantina sürecini tamamlayan Orhan Karaburun ise devletin büyüklüğünü ve kendi değerlerini anladıkları belirterek, "Bişkek'ten çıktık, buraya gelene kadar devletimizin bütün kurumları seferber oldular. Elçilik, uçakta hava yolu personelimize teşekkür ederiz. Bizi yolda aldılar, otobüse bindik. Buraya gelene kadar otobüs şoförü olsun, polis arkadaşlarımız olsun, yurt görevlileri, doktorlar, hemşehriler inanılmaz bir özveri ile çalıştılar. Allah razı olsun diyorum. Devletimizin büyüklüğünü ve kendi değerimizi gerçekten anladık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun" diye konuştu.

Karantina altına alınan vatandaşlar, bayramı aileleriyle geçirmek üzere tahliye edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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