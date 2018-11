Karanlıktan Aydınlığa Oratoryosu Gkv'de Sahnelendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Karanlıktan Aydınlığa Oratoryosunun sahnelenmesinin ardından ilkokul öğrencileri Atatürk konulu şiirler okuyarak Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirdi. Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda Karanlıktan Aydınlığa Oratoryosu öğrenciler tarafından sahnelendi. Atatürk'ün yaşamından kesitleri anlatan GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, "1881 yılında Selanik'te Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey'in evladı olarak dünyaya geldi. Babası ona Mustafa ismini verdi. Öğretmeni onu "bilgi ve erdem yönünden olgun kişi" manasına gelen Kemal adı ile onurlandırdı. Askeri okula gitmek istediğine kendi kendine karar verdi. Aslında annesi buna çok razı değildi, ne de olsa tek erkek evlattı. Mustafa Kemal kararından vaz geçmedi. Subay oldu. Şam'da, Trablus'ta, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Sofya'da, Çanakkale'de kritik görevler üstlendi. Vatanın her karışına canı feda genç bir subaydı. Gün oldu hastalandı ve hatta vurularak yaralandı, gün oldu cepheye ulaşmak için at sırtında sekiz gün çöl yolculuğu yaptı, gün oldu hakkında ölüm emri çıkarıldı, gün oldu yokluk ve yoksunluk içinde yaşamaya mecbur edildi ama hiçbir zaman yılmadı. ve bir gün geldi çattı. Mustafa Kemal o güne "doğum günüm" dedi.

Karanlıktan Aydınlığa Oratoryosu duygulandırdı

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere, "80. Anma yılında, 80 kelime ile Atatürk"konulu bir belgesel izletildi. Belgeselin ardından öğrencilerin hazırladığı "Karanlıktan Aydınlığa" oratoryosu sahnelendi. GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden oluşan okul orkestrası da günün anısına Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirirken bazı öğrenciler de Atatürk konulu şiirler okuyarak etkinliğe renk kattı. Etkinliğin sonunda sahnedeki öğrenciler ve izleyicilerin hep birlikte seslendirdiği"Ben seni görmeden sevdim" şarkısı büyük ilgi gördü.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Atatürk Haftası etkinlikleri çeşitli söyleşi, şiir ve resim yarışmaları ve sergilerle devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP