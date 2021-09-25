Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu - Haberler
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Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi sınırlarında yer alan Karamık Gölü'nün Kılıçyaka köyü mevkiinde çıkan sazlık ve ot yangınında yaklaşık bin dekar alan kül oldu.

ÇAY, AFYON (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi sınırlarında yer alan Karamık Gölü'nün Kılıçyaka köyü mevkiinde çıkan sazlık ve ot yangınında yaklaşık bin dekar alan kül oldu. Gölün çekilen kısmında çıkan yangını sülük işi ile uğraşan yakın köylerden birinde yaşayanların çıkardığı iddia edildi.

Çay ilçesi sınırlarında yer alan Karamık Gölü'nün Kılıçyaka köyü mevkiinde bulunan, gölün çekilmiş kısımlarında sazlık ve ot yangını çıktı. Çevre köylerde yaşayan ve çobanlık yapan kişiler tarafından sopalarla müdahale edilmeye çalışılan yangın sönmedi. Hayvanlarını yangının içinden çıkaran köylüler, elinden geldiğince alevlere müdahale etmeye çalışsa da yangının büyümesine engel olamadı. Yaklaşık 4 saatte bin dekarlık alanı küle çeviren yangına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık bin dönüm alanın zarar gördüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

'ŞİMDİ HAYVANI OLAN BÜTÜN VATANDAŞLARIN ZARARI VAR'

Kılıçyaka köyü muhtarı Musa Kahraman, yangının saat 15.00 civarında başladığını kaydederek, "Yangının sülükçülerin çıkardığını buradaki hayvan çobanları söylüyor. Bin dekar vardır yanan yer. Fazlası vardır eksiği yoktur. O şekilde yangınımız var. Burada genellikle hayvan yiyeceği, ot, kamış, hasır otu, havut otu, 'firik' deriz biz kamışın tazesinin onlar vardı burada. Otlar oluyor vatandaş ondan yararlanıyor, İlçe Tarım'dan izin almak kaydıyla, herkes ihtiyacını görmek için biçebiliyor. Şimdi hayvanı olan bütün vatandaşların zararı var" dedi.

Yangını çıkaranın sülükçüler olduğunu dile getiren çevre sakini Şaban Kızgın da "Saat 15.00 civarı falan oldu. Yangını çıkaran şahsın kim olduğunu bilemedik ama büyük bir ihtimal sülükçüydü. Biz hayvanlarımızın başında sayım yapıyorduk. Yangın ondan dolayı oldu diye düşünüyoruz. Yanıyor yani şimdi, Kılıçyaka, Göce'nin altı, Çayıryazı, Aydoğmuş ta oraya kadar dayandı yani 4 tane köyün altı yandı. Genelde hayvanın ot yani, kıyak olsun, hasır otu olsun, kamış olsun, normalde o şeylerimiz yandı. Zararımız çok büyük, yemin çuvalı olmuş 160, 170 lira. Yani bizim köyümüzün geçim kaynağı da hayvancılık olduğu için zararımız çok büyük" diye konuştu.

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberi! Karamık Gölü'nün kuruyan bölgesinde çıkan yangında bin dekarlık alan kül oldu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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