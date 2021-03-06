Karamanlı gençler başlattıkları kampanyaya destek bekliyor

Karamanlı gençler başlattıkları kampanyaya destek bekliyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bir grup gencin başlattığı 'Temiz çevre, temiz gelecek' kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.

İkisi üniversite biri lise öğrencisi üç gencin okudukları ilkokuldan başlattıkları temizlik kampanyası hızla büyüyerek tüm beldeyi sardı. Parklar başta olmak üzere yol kenarlarındaki çöpleri toplayan gençlere beldenin küçük çocukları da eşlik etti.

Gençlere belediye başkanı da destek verdi

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, gençlerin başlattıkları bu anlamlı kampanyaya sonuna kadar destek vereceklerini ifade ederek, "Gençlerimizin böyle örnek bir davranış sergilemeleri bizleri sevindirmiştir. Ben gençlerimize Güneyyurt Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu kampanyanın her yere yayılması için gereken desteği vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanından fotoğraflı destek istediler

Tarih ve Kamu Yönetimi bölümlerini aynı anda okuduğunu söyleyen Meryem Akyün arkadaşları Şerife Yağız ve Seyde Kınay ile birlikte ilkokulu okudukları okulu ziyarete gittiklerinde kötü bir manzara ile karşılaştıklarını anlatarak, "Biz bu okulda beş yıl boyunca okuduk. Bir gün hava almak için arkadaşlarımla birlikte gezmeye çıktık. Okulun bahçesindeki ağaçların altında oturmak istedik ama gördüğümüz durum çok kötüydü. Çöp kovası olduğu halde kimse çöpünü çöp tenekesine atmamış. Sanki çöp kovasını boşaltıp etrafa dağıtmış gibiydi. O yüzden açıkçası bu duruma çok üzüldük, oturacak bir alan bile yoktu. Ne yapabiliriz diye düşündük. Ertesi günü bir yazı yayınladık 'herkes gelsin çöplerimizi toplayalım' dedik. Sonuçta bu bizim toplumumuzun bir sorunudur. Açıkçası talep fazla olmadı, biz kardeşlerimizi, yolda gördüğümüz çocukları hadi bakalım çöp toplayacağız diyerek onları topladık. O şekilde çöpleri toplamaya başladık. Başladığımız bu kampanyada geri dönüşler alabiliyoruz, umarım daha iyi şeyler olur. Son fotoğraflarımızda artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı da etiketlemeye başladık. Bu konuda daha büyük bir projeye alıp dönüştürebilirler diye fotoğraflarımıza etiketlemeye başladık. Bu proje çok yeni olduğu için fotoğraflar alıyoruz, fotoğraflar gönderiyorlar. Bazı şairlerimiz ve ünlü isimler fotoğraflarını gönderenler çok fazla, ama bu çapta olması bizim için yeterli değil. Umarız ki daha da büyük bir projeye dönüşür. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan da, milletvekillerimizden de, Çevre Bakanımızdan olsun hepsinin fotoğraflarını bekliyoruz, bu konuda destek olurlar umarım" dedi.

#sendeyerdenbirçöpkaldır etiketi ile kampanya başlatan gönüllü çevreci gençler, kendilerine gönderilen fotoğrafları 'Temiz çevre temiz gelecek' isimli sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR