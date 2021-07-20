Karaman Valisi Işık, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
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Karaman Valisi Işık, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı

Karaman Valisi Işık, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı.

Işık, Polisevi bahçesinde düzenlenen programda, bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların, mübarek ve mukaddes günler olduğunu anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, salgına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda yılmadan sürdürülmektedir. Üç bayram büyüklerimizden, sevdiklerimizden ayrı bayramlar yaşadık. Bu zor günleri, birlik ve beraberlik içerisinde atlatıyoruz. Nihayetinde bu bayram sevdiklerimizle beraberiz. Ama şunu unutmayalım. Salgın hala bitmiş değil. Başta maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik konusunda alınan tedbirlere hep birlikte uyalım. Bu duygularla Karamanlı hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Alay Komutanı İsmail Şahin, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Işık ve beraberindekiler daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi, polis merkezleri, İl Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Sevgi Evlerini ziyaret etti.

Karaman Valisi Işık, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Karaman Valisi Işık, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Karaman Valisi Işık, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Karaman Valisi Işık, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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