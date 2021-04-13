Son dakika haberi! Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi
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Son dakika haberi! Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 12'si daha tutuklandı.

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi

KARAMAN - Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 12'si daha tutuklandı. Önceki gün tutuklanan 7 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 19 oldu.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılardan 14'ü daha emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında mahkemeye çıkarılan 2'si kadın 14 zanlıdan 12'si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, 2 kişi hakkında "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulandı. 13 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltında kimse kalmadı.

Operasyonun düğmesine 9 Nisan sabahı basıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere İzmir, Muğla, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Konya'dan gelen özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberi! Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi
Son dakika haberi! Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi
Son dakika haberi! Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi
Son dakika haberi! Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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