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Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Haberler | Politika

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi 1 hafta boyunca ücretsiz olan trene ilk 2 günde 5 bin 300 yolcu Karaman'dan Konya'ya gidip geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından...

KARAMAN (İHA) - Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

1 hafta boyunca ücretsiz olan trene ilk 2 günde 5 bin 300 yolcu Karaman'dan Konya'ya gidip geldi

KARAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak tarihinde açılışı yapılan yüksek hızlı trenle 2 günde 5 bin 300 yolcu Karaman'dan Konya'ya gidip geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk 1 hafta Karaman-Konya arasının ücretsiz olacağını söylemesinin ardından vatandaşlar hızlı trenden bilet alabilmek için adeta birbirleriyle yarışarak biletleri kısa sürede tüketti. Karaman'dan Ankara 2, İstanbul'a ise bir seferin bulunduğu tren, Konya'ya tam dolu olarak gidiyor. Yüksek Hızlı Trene ilk 2 günde Karaman'dan Konya'ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi. Hızlı Trenle İstanbul'dan direk olarak Karaman'a, gelen yolcular ise yolculuğun çok konforlu geçtiğini söyleyerek bu hizmeti getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yolcu yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, hızlı trenle seyahat edecek yolcuların kontrol noktasından geçtikleri için tren garına yarım saat öncesinden gelmelerini istedi.

(MD-ARD-AH-

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

Karaman'da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Son Dakika Haberleri

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